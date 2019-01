"Su Rai2 ci sarà programma sull'islam". La Vigilanza: "Nessun accordo"

Le parole di Carlo Freccero faranno forse discutere. L'idea per rilanciare la nuova Rai 2 sarebbe questa: "Sto lavorando - ha detto il direttore di rete in conferenza stampa di ieri - perché ci sia anche una rubrica sulla religione musulmana. Mi sembra giusto considerato che ce ne è una anche sulla religione protestante ed ebraica".

Insomma: un programma tv dedicato all'islam. In queste ore era poi circolate alcune indiscrezioni di una possibile collaborazione tra la commissione di Vigilanza e il direttore di Rai2 in vista di questo possibile programma su Maometto e i musulmani. "Non c'è nessun dialogo in corso né tantomento un progetto congiunto tra Vigilanza e il direttore Carlo Freccero su una trasmissione sulla religione islamica", dice all'Adnkronos il presidente della commissione di Vigilanza, Alberto Barachini. "Le iniziative editoriali -precisa il senatore di Fi- sono sempre prerogativa dell'amministratore delegato e dei direttori della Rai e alla Vigilanza compete la valutazione delle stesse dopo la loro presentazione ufficiale. Ascolteremo nelle prossime settimane, insieme ai componenti della commissione, le proposte del direttore Freccero e faremo le nostre riflessioni soltanto in seguito a quanto ci sarà presentato".

Dopo la conferenza stampa di ieri si è aperto il dibattito sulla televisione pubblica e sulla seconda rete nazionale. Il Pd è in rivolta per la cancellazione del programma dei comici Luca e Paolo e per la decisione di Freccero di puntare sul ritorno di Luttazzi.