Più di 10 milioni di follower per Meghan Markle: ecco il segreto del successo

Il 2020 inizia nel migliore dei modi per Meghan Markle e il Principe Harry. Dopo un 2019 costellato da critiche e da attacchi a volte anche ingiustificati, il nuovo anno si prospetta spumeggiante per i Duchi di Sussex. La coppia reale infatti ha raggiunto un incredibile traguardo che consolida ora più che mai la loro ascesa nel mondo dei social, tanto da trasformare sia Meghan che Harry in due royal influencer. Sì, perché il loro profilo instagram ha superato, proprio con l’inizio del nuovo anno, i 10 milioni di follower, arrivando persino a sfiorare quelli di Kate e William che di seguaci ne hanno 10,6. Ma, come rivelano gli esperti, c’è una formula segreta che ha permesso ai duchi di veleggiare così alto nel cuore dei sudditi.

L’account di Meghan Markle e del Principe è stato inaugurato il 2 aprile del 2019, e già al suo debutto nel mondo dei social, si era mosso molto in fretta, racimolando like e diversi apprezzamenti in poche ore, battendo qualsiasi tipo di record. Infatti, secondo le stime, in poco meno di due mesi, avrebbe raggiunto la quota di 1 milione di follower. Un account che è nato per creare un filo diretto con il popolo inglese ma anche con tutti i fan della corona sparsi in giro per il mondo e, sicuramente, uno dei motivi di tutto questo successo è dovuto proprio alla presenza di Meghan Markle che, ancora prima di diventare la moglie di Harry, era attrice e un’influencer molto quotata. Gli esperti però, che come sempre analizzano dati e tendenze, affermano che la ragione di tutto questo clamore è insito in un particolare ben preciso. I duchi di Sussex hanno parlato con il linguaggio del cuore e della gente comune.

Il profilo instagram infatti, non è tappezzato di foto esclusive a party o eventi blindatissimi, ma è una finestra sul mondo della vita di Meghan e di Harry. Una finestra che illustra la quotidianità di un duca e di una duchessa che, in fin dei conti, cercano di fare la differenza e di amalgamarsi con la modernità. Si nota il grande amore che entrambi condividono per la natura, per la famiglia e per tutte le associazioni benefiche che supportano, molto spesso menzionate tra i commenti. Tutto questo clamore ha permesso ai duchi di fortificare la loro immagine e permettere loro di compiere il salto di qualità. Si pensa che il viaggio in Canada, sia stato organizzato proprio per creare una strategia di marketing e lanciare a livello mondiale tutto l’appeal di Meghan e di Harry.