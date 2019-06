Sui social spopola la Flamingo Pose

Dimenticatevi dei trend del passato: stop ai "barbie feet" e alla Bambi Pose, perché ora è giunto il tempo della Flamingo Pose: la nuova tendenza in fatto di pose fotografiche per scatti di successo. Il fenicottero come emblema di eleganza e sensualità: dopo aver cavalcato l'onda delle mode estive del passato, l'adorabile pennuto dal colore rosa occupa anche lo spazio dell'estate 2019, divenendo emblema da emulare e copiare. E come il fenicottero tutte le modelle e vip dello star system hanno deciso di posare per scatti di vera tendenza: basta sollevare una gamba con eleganza riproducendo l'animaletto.

Nulla di più semplice da riproporre, ma è importante posare con classe fingendo noncuranza e disinteresse nei confronti dell'obiettivo fotografico. Tutte pazze per la nuova moda a cui non si sono sottratte neppure Gigi Hadid, Beyoncè,Taylor Swift e moltre altre, ma la più riuscita è sicuramente quella di Kendall Jenner; complice anche un bellissimo abito fucsia dal tessuto vaporoso e corto, che punta l'attenzione sulle gambe lunghe e sinuose.

È già tendenza per l'hashtag #flamingopose che racchiude tutte le foto più belle della nuova posa fotografica, ma anche quelle della più nota e ardua posizione yoga, molto più complicata e sicuro esempio di coordinazione ed equilibrio. Per quanto riguarda l'espressione del viso non ci sono limiti, dalle più gettonate di sempre a quelle più artistiche e sensuali.