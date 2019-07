Suits: ultima stagione e spin-off in arrivo

Con la stagione numero nove, Suits, uno dei legal drama più seguiti degli ultimi anni, saluterà il pubblico.

Nel 2011, con un pilot adrenalinico, l’esordio di questa longeva serie tv. Dal prossimo luglio, invece, la conclusione, ma non è detta l’ultima parola. Suits è stata fin da subito apprezzata per la capacità di mescolare la suspance legata al segreto di Mike con l’amicizia tra lui e Harvey, fatta di citazioni di grandi film e di insegnamenti di vita. Altro importante elemento del successo di Suits è l’amore, non solo quello nella serie, tra Mike e Rachel, ma anche quello fuori dal set, tra la stessa attrice che interpreta Rachel, Meghan Markle, e il principe Harry, che ha fatto di lei la duchessa di Sussex.

Ora Suits torna con gli ultimi dieci episodi. Nella nona stagione non ritroveremo Rachel ma ci sarà invece Mike. Dopo il loro matrimonio alla fine della settima stagione, infatti, i due si sono trasferiti a Seattle e non li abbiamo più visti nello studio legale Pearson Specter e Litt. Tuttavia, nei nuovi episodi, Mike tornerà nelle aule dei tribunali di New York, questa volta non al fianco di Harvey, ma contro. Inoltre, verrà anche approfondito il legame sentimentale che c’è tra Harvey e Donna. La stagione conclusiva sarà trasmessa dal canale statunitense USA Network a partire dal prossimo 17 luglio e arriverà in Italia su Mediaset Premium e Netflix, come per le precedenti, dopo alcuni mesi.

Per una storia che si conclude un’altra nasce. Infatti, nello stesso giorno, farà il suo debutto anche lo spin-off di Suits, Pearson, creato dallo stesso ideatore della serie madre, Aaron Korsh, insieme allo showrunner Daniel Arkin, ed incentrato su Jessica Pearson.

Pearson quindi avrà come interprete di punta Gina Torres, che abbiamo visto nel ruolo di Jessica in Suits fino a quando non ha deciso di trasferirsi a Chicago per una nuova avventura. Così, nella nuova serie si confronterà con il mondo della politica e lavorerà per il sindaco Bobby Golec (Morgan Spector), battagliando contro la procuratrice Keri Allen (Bethany Joy Lenz), senza tralasciare però importanti momenti dedicati alla famiglia.

Visto che il nuovo corso dedicato a Jessica è stato in parte presentato in Suits, non è da escludere che nel futuro si abbiano dei crossover in Pearson, con Harvey, Louis e Donna intenti a dare manforte arrivando in aiuto da New York.