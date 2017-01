Il super guadagno di Ambra Angiolini per il baby talent di RaiUno

Nelle cinque puntate di Standing Ovation, nuovo baby talent di RaiUno condotto da Antonella Clerici, i giudici saranno Ambra Angiolini, Nek e Romina Power. Il compenso della Angiolini, però, sembra essere fin troppo alto: 220mila euro per fare la giurata nel programma.

Il talent sarà la versione italiana del messicano "Stand Up For Your Country" in cui i bambini duettano con un parente. Dopo le varie esibizioni, solo le coppie che riusciranno ad avere una standing ovation del pubblico in studio e dei tre giurati (che sono isolati nella Music Box e non assistono alla reazione del pubblico) potranno passare alle fasi successive del programma, fino alla vittoria finale.

Antonella Clerici condurrà il programma prodotto da Ballandi con Ladybug e torna tra i bambini dopo i successi ottenuti con "Ti lascio una canzone". La spending review di Campo Dall'Orto, però, sembra non avere nessun impatto sul denaro che guadagnerà l'attrice che porterà nel programma la sua esperienza di baby talento.