Belen Rodriguez incanta Instagram in bikini. Ma gli haters si sbizzarriscono: "Sei vecchia"

Belen Rodriguez posta su Instagram una sua foto sexy in bikini, seduta tra gli scogli di un mare in tempesta e subito i social si scatenano per l’ultima immagine di colei che i follower definiscono “ una vera dea ”. I buoni dati d’ascolto raccolti dal suo programma tv al fianco di Paolo Ruffini, “Colorado”, dimostrano che Belen è una vera donna di spettacolo, ma per i suoi fan di Instagram è soprattutto “ uno spettacolo di donna ”.

“ Hermosa “ e “ guapa ” la chiamano in spagnolo e da un capo all’altro del mondo i commenti sono unanimi: la showgirl argentina è davvero super hot in questo scatto che la vede posare con un succinto bikini che esalta perfettamente tutte le sue curve. Con la pelle abbronzata e i lunghi capelli castani mossi dal vento, Belen raccoglie immediatamente una cascata di like e visualizzazioni.

“ Sei sempre la più bella ”, le scrivono in centinaia ma, come il mare in tempesta alle sue spalle, ecco alzarsi forte anche l’onda degli hater che non perdono occasione per attaccarla. “ Belen oramai sei vecchia, la Melissa Satta è 100.000 volte più bella! ”, le scrive un utente, dimenticando forse che tra le due showgirl c’è solo un anno di differenza d’età, mentre un altro l’accusa di essere tutta rifatta e le scrive che “ il tuo chirurgo plastico con te ha fatto i matti soldi ”.

Ma Belen non si scompone. Tutto procede serenamente nella sua vita, sia sul piano professionale che su quello sentimentale grazie al ritrovato feeling con Stefano De Martino.



