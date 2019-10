Svelati i segreti dei look di Elisabetta II

Elisabetta II è la sovrana contemporanea più iconica, che anche grazie al suo stile è riuscita a conquistare il cuore dei sudditi inglesi e non solo. Gli abiti colorati nelle tinte pastello sono il suo marchio di fabbrica, tailler classici ma dai colori stravaganti che spesso danno un tocco rock al suo look. I cappellini in tinta con gli abiti sono il must degli abbinamenti di Elisabetta II, che nonostante l'eccentricità non ha mai infranto i protocolli reali in fatto di abbigliamento.

I suoi segreti sono stati rivelati in un volume, dove vengono spiegati alcuni comportamenti e alcuni vezzi della regina e dove sono celati i motivi di tante piccole “stranezze” che da sempre accompagnano la regina nelle sue uscite. Com'è facile intuire, la regina ha un guardaroba invidiabile ma non tutti sanno che occupa un intero piano di Buckingam Palace e che è sorvegliato costantemente dagli incaricati, persone fidatissime che non ne possono svelare i segreti. Una tra le curiosità riguarda proprio la scelta dei colori degli abiti di Elisabetta II, che non è mai casuale come sarebbe facile intuire.

Angela Kelly, autrice del libro che per lungo tempo ha lavorato proprio con la regina, ha svelato che Elisabetta II sceglie le tonalità dei suoi abiti seguendo il cosiddetto “codice della natura.” In primavera, per esempio, la regina predilige le tinte dei fiori che sbocciano in questa stagione, nuance delicate e vivaci che danno un tocco di allegria ai suoi look. In estate preferisce il verde e il blu mentre, d'inverno, la regine indossa soprattutto il rosso, l'oro e il royal blue. Dal suo guardaroba è bandito il nero, da utilizzare solo in circostanze particolari come i funerali oppure il Remembrance Sunday, giorno dedicato alla commemorazione dei morti in guerra.

Che la regina indossi solamente abiti dai colori sgargianti non è una novità, così come non lo è che lo faccia per poter essere facilmente riconosciuta anche a distanza. Quel che in tanti non sanno è che se Elisabetta II quando piove utilizza solamente ombrelli trasparenti è perché ha piacere che i suoi sudditi possano vederla in volto anche quando piove. Una scelta di stile che dimostra la passione della regina per questo ruolo.