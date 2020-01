Sylvie Lubamba si spoglia a piazza Duomo per manifestare contro il razzismo

"Gentile Popolo Italiano, sono Sylvie Lubamba ho intenzione di diventare ‘bianca’ così potrò esprimere la mia opinione sulla piaga culturale del razzismo. Negli ultimi mesi sono molteplici i salotti televisivi che se ne stanno occupando e i vari ospiti convocati sono tutti caucasici, nessuno di etnia negroide, che strano, eppure chi può meglio della sottoscritta spiegare come ci si sente a suggerire dei provvedimenti intelligenti ed ironici per affrontare il problema. Mi domando: come lai la mia bella Italia è l’unico Paese che non da spazio a conduttori, giornalisti, opinionisti, inviati di razze diverse?

Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Olanda e non ultimi i Paesi scandinavi hanno nelle loro emittenti televisive, diversi professionisti della comunicazione di carnagione scura, Anche il settore cinematografico italiano sembra congelato nella sua arretratezza storica. Sono molti i ragazzi e le ragazze di varie etnie che pur avendo studiato in buone accademie, viene offerto loro solo ruoli di prostitute, spacciatori o clandestini, quando nel resto d’Europa li vediamo nelle vesti di avvocati, poliziotti, insegnanti etc.

Vediamo se dopo la mia provocazione di oggi pomeriggio facendomi pitturare il corpo di bianco, nella bella piazza Duomo, ricca di multirazziali possa far riflettere i vari padroni di casa dei salotti televisivi come le Sig.re Eleonora Daniele, Caterina Balivo, Barbara Palombelli, Federica Panicucci, Lorella Cuccarini, Mara Venier, Daria Bignardi, Barbara d’Urso, Francesca Fialdini, o i Sig.ri Mario Giordano, Nicola Porro, Masssimo Giletti, Bruno Vespa, Pierluigi Diaco, Maurizio Costanzo, Marco Liorni, Roberto Poletti, Alberto Matano mi daranno la possibilità di argomentare. Ringrazio invece Paolo Del Debbio che mi ha dato voce al programma “Dritto e Rovescio”. In Fede Sylvie Lubamba

Con questa lunga lettera, scritta a mano e inviata a tutti i giornali, la showgirl Sylvie Lubamba ha voluto lanciare un forte segnale ai media e ai vari presentatori televisivi sul razzismo. Per farlo ha deciso di spogliarsi e farsi dipingere di bianco in piena piazza Duomo a Milano. Sylvie Lubamba, la showgirl “tosco-congolese” lanciata anni fa da Piero Chiambretti ha realizzato una performance manifestazione mostrando dei cartelli, si è fatta dipingere dalla testa ai piedi di bianco da due imbianchini d’eccezione: Roberto Carlos, e Omar Ram. Lubamba ha manifestato per lamentarsi del fatto che non venga mai chiamata nei salotti televisivi quando si dibatte di razzismo, stupita del fatto che gli autori dei programmi tv non invitino mai in questi talk-show ospiti di razza negroide, ovvero le persone di colore.