Tú sí que vales, Maria De Filippi a Sabrina Ferilli in gonna: "Hai le mutande?"

Lo scorso sabato 23 novembre è andata in onda la nuova puntata di Tú sí que vales, un format ideato da Maria De Filippi con Gerry Scotti e condotto da Belén Rodríguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Se nella puntata precedente Belen Rodríguez era stata l'indiscussa protagonista del talent-show, sottoponendosi ad un'ipnosi, questa settimana a catalizzare l'attenzione del pubblico è stata, in particolar modo, Sabrina Ferilli, che capeggia la giuria popolare.

Nel nuovo appuntamento tv, l'attrice è diventata protagonista di un botta e risposta esilarante con la giudice Maria De Filippi, un dialogo registratosi durante l'apparizione in studio di una coppia di giovani, Giada e Andrea. I due innamorati si sono esibiti nello studio di Tu si que vales alle prese con un numero di trickline, uno sport americano che è stato scoperto in Italia solo di recente. "Ma lei è più brava di lui", ha sentenziato il giudice Rudy Zerbi dalla giuria, mentre la coppia di concorrenti fidanzati stava eseguendo dei pericolosi salti su una corda.

Ad un certo punto, il giudice Teo Mammucari ha invitato Sabrina Ferilli ad eseguire insieme a lui il trickline, seguendo l'esempio dei due concorrenti esibitisi poco prima. "Hai la gonna, ma hai le mutande, sì?", ha chiosato maliziosa in studio Maria De Filippi, rivolgendosi all'attrice. "No, non ce le ho Maria, quindi son ca**i vostri!", ha così risposto la Ferilli facendo divertire il pubblico. "Beh non le indossa, perché si sta più freschi senza", interviene poi, a "difesa", del capo della giuria popolare, Gerry Scotti.

Sabrina Ferilli diverte con Maria De Filippi a Tú sí que vales

La performance che ha visto protagonisti Sabrina e Teo a Tu si que vales si è rivelata deludente. Sabrina Ferilli e Teo Mammucari sono rimasti per diversi minuti seduti sulla corda, senza riuscire ad eseguire salti in equilibrio sulla stessa così come prevedeva la prova di trickline.

E in questo spazio divertente, la stessa Sabrina Ferilli è diventata anche protagonista di un numero horror, eseguito in studio da un trio di ragazze che sembravano essere giunte dal mondo dei morti. In studio, non a caso, le tre concorrenti sono riuscite a far spostare diversi oggetti, persino il braccio di una bambola. Tutti effetti quest'ultimi che hanno turbato non poco la Ferilli, prestatasi come special guest nel numero delle tre giovani concorrenti di Tu si que vales. "Porca vacca!", ha esclamato visibilmente sconvolta la Ferilli, divertendo così il web.

