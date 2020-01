La stampa inglese s'infuria: "Meghan? Non resiste più di 2 anni in tutto ciò che fa"

Quanto dura la soglia di attenzione della Duchessa del Sussex? È stata un'attrice, una moglie, una femminista e ora una reale, eppure Meghan Markle non sembra, stando a una curiosa lista pubblicata dal Sun, riuscire a durare in qualcosa per più di un paio d'anni. " Se adesso, annoiata dalla vita da royal e dall'Inghilterra, lei e il principe Harry hanno deciso di smettere come di essere dei veri reali per rifarsi una nuova vita in Nordamerica – scive il tabloid - ecco qui di seguito una lista che dimostra come Meghan si stanchi di tutto ciò che la appassiona dopo solo due anni in media, non di più . Appena le si prospetta qualcosa di meglio lascia sempre tutto per saltare su un nuovo treno ”.

Per dimostrare la sua tesi il tabloid ha stilato un lungo elenco, diviso per categorie, che parte dal primo matrimonio di Meghan, quello con il produttore Trevor Engelson, durato dal settembre 2011 all'agosto 2013. Successivamente ha frequentato il famoso chef Cory Vitiello per quasi due anni, dall'estate 2014 a maggio 2016. Nel giugno 2016 ha iniziato a vedere segretamente il Principe Harry, tenendo nascosta la loro storia per soli 4 mesi prima di venire pubblicamente allo scoperto. È seguito quindi il fidanzamento ufficiale il 30 ottobre 2017 e quindi il matrimonio nel maggio 2018: il tutto in poco meno di due anni dal primo incontro tra lei e il Principe Harry.

E l’elenco del Sun continua con Meghan che " si è persino annoiata del suo anello di fidanzamento, nonostante sia stato progettato dallo stesso Harry, con diamanti del Botswana, dove il loro amore è sbocciato. Mostrato per la prima volta in pubblico nel novembre 2017, a giugno 2019 alcuni fan con occhi d'aquila hanno notato che Meghan aveva sostituito l'originale fascia in oro con una tempestata di diamanti. E dire che Harry, commentando l'anello donato alla moglie, aveva detto: 'Quello è il gioiello preferito di Meghan'. Ma meno di due anni dopo la Duchessa sembra aver cambiato idea... ".

Quanto poi ai doveri derivanti dal far parte della Royal Family, " il suo primo impegno pubblico ufficiale con il principe Harry risale al 1° dicembre 2017. Ora, poco più di due anni dopo, nonostante il suo entusiasmo iniziale, è stanca e vuole ritirarsi. Stessa sorte per la Royal Foundation dei Fab Four in cui lei e Harry avevano fatto squadra con William e Kate. Apparsi tutti e quattro insieme nel febbraio 2018, l’iniziativa non è durata nemmeno un anno. Nel giugno 2019 i Sussex hanno annunciato di volere una fondazione tutta loro ".

Segue poi un lungo elenco di amici che la Markle ha frequentato " giusto il tempo di ricavarne dei vantaggi per poi scaricarli ", come la sua agente Gina Nelthorpe-Cowne che ha iniziato a lavorare con lei a metà 2015 per essere licenziata nell'ottobre 2017, poco prima che lei e Harry annunciassero il loro fidanzamento. " Era una delle sue più care amiche ma fu cancellata del tutto dalla vita della Duchessa a cui era riuscita a far ottenere le prime parti di rilievo al cinema. Motivo? Non le serviva più " e così via per tutta una serie di personaggi che a Los Angeles l’hanno aiutata a far carriera. Tutti scaricati.

Quanto al suo impegno come attivista, la Duchessa fu fotografata nel 2016 mentre svolgeva attività di beneficenza in Ruanda per "World Vision", ma sul sito web dell'ente si legge che questo suo impegno è durato fino al 2017. " Quanto al suo tanto sbandierato femminismo - ricorda il Sun - tenne un importante discorso come ambasciatrice di buona volontà delle Nazioni Unite nel marzo 2015, ma poi non ha più fatto nulla pubblicamente per l'organizzazione da allora ".