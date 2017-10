Tale e Quale Show, Donatella Rettore lascia: "Sono malata"

Donatella Rettore lascia definitivamente Tale e Quale Show per gravi problemi di salute. Ma il sostituto è già stato trovato.

La cantante, classe 1955, non si è presentata alle prove generali del programma di Carlo Conti. Puntuali come sempre sono state elaborate le più fantasiose teorie complottiste. Tutto falso. È stata infatti la stessa concorrente a mettere fine alle voci e a chiarire le reali motivazioni dell'abbandono. "Infezione virale grave ai reni e alle vie respiratorie - scrive su Twitter - questo il motivo. Grazie". Fine delle polemiche.

INFEZIONE VIRALE GRAVE AI RENI E ALLE VIE RESPIRATORIE SUPERIORI ! QUESTO IL MOTIVO , GRAZIE https://t.co/NuVkSOHr3j — Donatella Rettore (@Rettore_) 12 ottobre 2017

Il programma ha però già trovato il sostituto, che prenderà il posto della cantante a partire dal 13 ottobre. Si tratta di Dario Bandiera, attore, comico e rumorista, che per la prima esibizione ha scelto Renato Zero. Bandiera ha annunciato la partecipazione sui social, per poi cancellare subito il post perché l'addio della cantante veneta ancora non era stato reso noto ufficialmente.