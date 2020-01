Tapiro a Taylor Mega dopo l'uscita di scena dalla d'Urso: "Qualcuno ha giocato sporco"

Striscia la notizia ha consegnato il Tapiro d’oro a Taylor Mega dopo quanto accaduto a Live! e il saluto amaro con la conduttrice, Barbara d’Urso.

La influencer, intervenuta per annunciare il suo momentaneo addio alla tv, si è vista costretta a confrontarsi con un amico di Antonella Elia che ha puntato il dito contro di lei parlando di uno scatto in cui mostrava il dito medio alle Forze dell’Ordine. Una notizia che ha infastidito particolarmente la d’Urso che, prima di salutare Taylor, decisa a lasciare momentaneamente il mondo della televisione per dedicarsi ad altri progetti, ci ha tenuto a fare una precisazione: “Se questa cosa (la foto contro la Polizia, ndr) fosse vera, sono io che nelle mie trasmissioni non ti voglio più ”.

Così si è chiuso il collegamento con Taylor Mega, che si è lasciata andare ad un lungo sfogo social per il trattamento riservatole dalla conduttrice e dagli autori. Secondo quanto raccontato da lei, infatti, la sua partecipazione a Live! non prevedeva alcun confronto, ma era semplicemente finalizzata ad annunciare il momentaneo addio alle telecamere per altri progetti. Invece, a suo dire, Barbara d’Urso non avrebbe gradito questa decisione e la avrebbe liquidata in quella maniera tendendole una “trappola”.

Dopo l’accaduto, quindi, Striscia la notizia ha raggiunto la Mega per consegnarle il Tapiro d’oro e Taylor non si è lasciata sfuggire l’occasione di lanciare delle frecciate velenose al volto di Canale 5 e ai suoi autori. “ Ti ringrazio per avermi dato la possibilità di parlare – ha esordito lei con Valerio Staffelli - . Era un po’ di tempo che dicevo che non ci volevo andare e hanno trovato questa cag...a della foto del dito medio, che è di due anni, mentre la signora d’Urso è un anno che mi invita nelle sue trasmissioni. Com’è che questa foto è stata tirata fuori solo ora? ”.