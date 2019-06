Tattoo in mezzo al seno, la nuova moda spopola tra le vip

L'underboob tattoo, ovvero il tatuaggio sotto il seno, è diventato un vero e proprio must dell'estate. Piccoli o grandi, sensuali e orientaleggianti, scorrendo le foto sui social si possono ammirare appena sotto il decoltè di moltissimi personaggi femminili famosi. La moda di questi tatuaggi è scoppiata alcuni anni fa, quando la pioniera di questa nuova tendenza fu la popstar Rihanna. Lei, amante dei tatuaggi arabi, nel 2012 si fece tatuare la dea alata Iside in onore della nonna scomparsa.

Oggi, però, a distanza di tempo questo tendenza ha preso sempre più piede e molte vip nostrane si sono fatte un underboob tattoo. Il tattoo sotto il seno più chiacchierato è sicuramente quello che Giulia De Lellis si è fatta nel 2018, un rosa capovolta. Un tatuaggio che simboleggiò la fine della relazione d’amore con Andrea Damante e il momento di rinascita di Giulia. Anche Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, ha una rosa rovesciata tatuata tra il seno ma il significato reale di questo disegno non lo ha mai svelato, nonostante sul corpo ne abbia molti altri.

La cantante Annalisa sfoggia, per contro, una sexy conchiglia, un disegno che fece chiacchierare (positivamente) la stampa in occasione del suo esordio al Festival di Sanremo dello scorso anno. Si è fatta invece tatuare un simbolo religioso l'ex tronista di Uomini e Donne, Valentina Dallari, che poco sotto il seno esibisce un piccolo crocifisso. L'ex protagonista di Temptestion Island Fabiola Cimminella, invece, si è fatta tatuare una ghirlanda tribale mentre Karina Cascella si è accontentata di un piccolo cuore nero. Infine, l'ex compagna di Fabrizio Corona, Silvia Provvedi (delle Donatella) sfoggia con orgoglio un piccolo insetto, un ragno il cui significato non è mai stato svelato.