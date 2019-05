Taylor Mega a cena a New York massacrata dai social

In vacanza a New York, l’influencer Taylor Mega non ha voluto mancare di far tappa al celeberrimo ristorante “Le Bernardin”, a Midtown Manhattan. Rinomato in tutto il mondo per la sua raffinata cucina, la modella si è voluta regalare una cena in questo indirizzo iconico della ristorazione di lusso mondiale.

Fin qui, più che legittimo. Ma, a guardare l’immagine postata su Instagram, gli hater, sempre in agguato, si sono scatenati sia prendendo di mira il look davvero audace della bella Taylor che ciò che si vede nel suo piatto, una porzione microscopica di qualcosa che sembra assomigliare a dei cioccolatini.

Mentre Taylor Mega brinda felice di trovarsi in uno degli indirizzi cult della grande cucina internazionale, la sua camicia dall’audace scollatura e realizzata in un tessuto che crea un gioco di vedo-non vedo coi capezzoli, lascia perplessi in molti.

“ Io e lei e i reggiseni solo nella prossima vita! ” le scrive un utente più gentile, mentre un altro si chiede: “ Ma quale locale di una certa reputazione fa entrare una conciata così?! ”, aggiungendo che “ in Italia la spedirebbero subito a cambiarsi, il che è tutto dire se arrivo a difendere i nostri standard morali in pubblico….buah!! rido da solo... però forse è vero, no? Mai visto roba del genere! ”.

Sono in tanti a dargli ragione, tributando commenti choc all’indirizzo dell’influencer come: “ Ti hanno fatta passare perché stai lavorando? ” e “ datti meno arie che là dentro non sei l’unica esc**t ”.

Per un utente, invece, se l’hanno fatta entrare è per solo via dell’ età media nel locale, 74 anni e mezza pasticca blu ”.

Se il look di Taylor Mega è oggetto di discussioni feroci tra gli hater, che dire di quello che le avrebbero servito in uno dei ristoranti più lussuosi al mondo? Se è lì, è solo per darsi arie con i suoi follower ed ostentare uno stile di vita che la gente comune può solo sognare. Ma a che prezzo? Quello del conto, secondo i suoi hater.

Taylor avrebbe speso una fortuna per mangiare degli " assaggini di nouvelle cousine " per puro esibizionismo da social.



“ Cosa diavolo sarebbero quelle cose lì nel piatto ?” le scrivono, raccomandandole per scherzo di stare attenta alla linea.

“ Fai attenzione a non ingrassare troppo mangiando la cena che hai nel piatto” , le scrivono, ricordandole di farsi “ p ortare un digestivo quando finisci, altrimenti tutta 'sta roba ti rimane sullo stomaco ”.