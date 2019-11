Le critiche a Taylor Mega in tv: "È ubriaca...?"

Tra gli argomenti di discussione della puntata dell’11 novembre scorso di Live! quello riguardante i giovani ricchi e Taylor Mega, in diretta da Sharm El Sheikh dove si sta godendo un periodo di vacanza, non poteva che partecipare al dibattito.

Il collegamento con la influencer, reduce dalla sua super festa di compleanno che ha condiviso con i follower sui social, è stato più che frizzante e, visti i suoi interventi, più di qualcuno ha iniziato a pensare che la Mega avesse bevuto uno spritz di troppo prima della diretta. Pronta a rispondere alle domande di chi la accusa di essere sempre protagonista di eventi troppo eccessivi, Taylor non ha esitato a scontrarsi con la nemica di sempre, Camilla Lucchi, salvo poi finire nel mirino dell’ironia di Barbara d’Urso e dei presenti in studio che hanno notato come le sue risposte fossero un po’ sconnesse.

“ Taylor, ti sei fatta uno ‘spritzettino’ prima della diretta? ”, le ha domandato la conduttrice notando come la influencer biascicasse le parole e non riuscisse a rimanere seria durante il collegamento. “ Devo dirla tutta. In Egitto sai che le donne vanno in giro con il velo totale e gli uomini vanno in giro vestiti – ha iniziato a spiegare Taylor Mega ad una incredula d'Urso - . Quindi io sono un po’ in astinenza ”. “ Ah, ecco perché sbiascica! ”, ha ironizzato qualcuno dallo studio di Canale 5, mentre la influencer, inconsapevole di essere ancora in diretta, ha iniziato comodamente a fumare una sigaretta.

Gli ospiti di Live! non hanno esitato a ironizzare sul comportamento di Taylor e, tra battutine pungenti e sorrisi sornioni, si sono lasciati travolgere dal clima goliardico. “ È che sono in differita – ha provato a spiegare lei - . Non ho bevuto ”. Anche il popolo di Twitter non è rimasto in silenzio e, osservando una Mega così su di giri, i commenti della rete si sono moltiplicati di minuto in minuto. “Ragazzi ma che si è pippata Taylor Mega che non riesce neanche a parlare senza sbiascicare ad ogni parola?”, si legge sul web, “Questa si è bevuta prima il cervello e poi un ettolitro di champagne”, ha continuato a scrivere qualcuno.

Questa si è bevuta prima il cervello

e poi un ettolitro di champagne #noneladurso#taylormega pic.twitter.com/D2ACVN0bur — RUBY (@Ruby_Rubina3) November 11, 2019

Io sono #Taylor

Io sono donna

Io sono brilla

Io sono in differita

Differita 1

Differita 2 #noneladurso #taylormega — Giuseppe Rizzo (@bepper875) November 12, 2019

Dovrebbero interrompere e aiutarla: non è un bello spettacolo, evidentemente non è in se

E non è bello che gli altri ridano.#noneladurso #taylormega — Teresa_La_Vispa (@Teresa_La_Vispa) November 11, 2019