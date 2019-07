Taylor Mega continua a provocare: tango nero e topless

La settimana di Taylor Mega è stata piuttosto movimentata, scandita da polemiche e da gossip, come ormai consuetudine in questa caldissima estate 2019. Dopo il bagno nella storica fontana del Castello Sforzesco di Milano e la notizia di una sua possibile vacanza con Erica Piamonte, con la quale al Grande Fratello 16 ha stretto un rapporto molto stretto, che secondo alcuni andrebbe oltre la semplice amicizia, Taylor Mega è tornata a provocare.

L'aveva annunciato nelle sue storie nel tardo pomeriggio e per lei ogni promessa è debito. Una volta atterrata dal volo che l'ha portata a Napoli, Taylor Mega ha postato nel suo streaming un'immagine ad alto contenuto di sensualità che ha fatto andare su di giri i suoi follower. Nulla di inedito per la ragazza, nota per essere piuttosto disinibita, ma le sue immagini con senza veli sono sempre molto apprezzate dagli utenti di Instagram, sia uomini che donne. Taylor Mega ha postato un selfie allo specchio, in cui è girata di tre quarti e mostra il lato B coperto solo da un tanga di dimensioni ridotte. Come in altri scatti, l'influencer trentina copre il seno con la mano libera, accortezza indispensabile per evitare le penalizzazioni inflitte dai social in caso di nudi espliciti. Per terra, i più attenti non hanno potuto non notare i sacchetti arancioni di un noto brand di moda d'alto rango, probabilmente frutto dell'ultima sessione di shopping di lusso di Taylor Mega. In poche decine di minuti lo scatto è volato ben oltre i 100.000 mi piace e a scorrere i commenti lasciati dagli utenti la maggior parte sono positivi, sia di donne che di uomini. C'è da dire che l'immagine non ha nulla di volgare e mette in evidenza il gran lavoro che Taylor Mega svolge in palestra quotidianamente, come testimoniato da lei stessa sui social. Quale sarà la prossima mossa?