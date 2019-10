Taylor Mega: "Mi spoglio contro la violenza sulle donne"

La lanciatissima influerncer Taylor Mega qualche giorno fa ha annunciato di essere stata scelta dalla rivista maschile For Men come protagonista del nuovo Maxi Calendario 2020 in edicola dal prossimo 4 novembre. La Mega ha motivato la scelta di posare senza veli con il fine di denunciare il problema della violenza sulle donne e al contempo di sensibilizzare l'opinione pubblica sullo stesso tema.

Nella serata di ieri, sabato 26 ottobre, Taylor Mega ospite all'evento Tuttosposi svoltosi presso la Mostra d'Oltremare a Napoli, prima ha scherzato sulla sua voglia di nozze affermando: "Sono in cerca di marito o di marita". Dichiarandosi così ancora in cerca della persona giusta con cui scambiare la fede.

Poi, più seria, ha ribadito il perché abbia deciso di posare senza veli: "Può sembrare un controsenso un calendario sexy per denunciare la violenza, ma per me è inaccettabile sentire discorsi tipo 'guarda come andava in giro vestita, se l’è cercata'. La donna va sempre rispettata. Io cerco di portare avanti questa lotta con i mezzi che ho e oltre ad aver devoluto il mio cachet a Walls of Dolls, il muro delle bambole ideato da Jo Squillo contro il femminicidio, spero - grazie al fatto di essere un personaggio tanto esposto - di poter arrivare a tutte le donne che mi ascoltano e che vivono nella paura" . Infine ha esortato tutte le donne vittime di abusi a denunciare i propri carnefici.

La Mega ha poi visitato le esposizioni dedicate ai prodotti e ai servizi del settore nozze e quindi ha solcato la passerella accompagnata da Ersilia Principe e da Carlo Pignatelli sotto i flash dei fotografi.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?