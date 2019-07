Taylor Mega ed Erica Piamonte in vacanza insieme?

L'ex gieffina, Erica Piamonte, ha pubblicato su Instagram alcuni indizi che fanno pensare che presto andrà in vacanza con la sua grande amica Taylor Mega. L'ex concorrente del GF ha scritto sui social che tra due giorni partirà con un'altra bionda, circostanza che fa pensare proprio alla famosa influencer. E' noto a tutti, ormai, che tra le due c'è una bellissima amicizia: si sentono spesso e quando possono si incontrano e passano molto tempo insieme.

Erica Piamonte e Taylor Mega in vacanza insieme?

Nessuna delle due si sarebbe mai aspettata, all'interno della casa del Grande Fratello, di formare una vera amicizia. Eppure è successo e, anzi, i fan le vorrebbero presto insieme come coppia. Tra i fan c'è addirittura chi vorrebbe partecipare al futuro ipotetico matrimonio tra le due. Erica Piamonte, su Instagram, ha scritto che a breve partirà per un posto magnifico con una spiaggia e un mare da sogno: "Vi dico solo una cosa: domani preparo la valigia! Go!" ha scritto sul social.

Quanto riguarda gli altri ex concorrenti del GF ci potrebbero essere delle sorprese: Velentina Vignali ha indossato un abito da sposa e molti pensano che si stia preparando per il suo grande giorno. Nella foto pubblicata su Instagram non si capisce molto bene che si tratti di un abito da nozze ma Valentina ha tolto ogni dubbio ponendo l'icona dell'abito nuziale come emoticon.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?