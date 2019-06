Taylor Mega furiosa contro gli hater

Le “Taylorine”, ovvero le seguaci di Taylor Mega, sono abituate ai consigli soprattutto sulla forma fisica, che Taylor, tramite i suoi social dispensa. Chi meglio di lei con un corpo che rasenta la perfezione, scolpito giorno dopo giorno da lunghe sedute di fitness e massaggi, può permettersi di consigliare gli esercizi più corretti e i consigli più giusti.

Oggi però, nelle sue stories di Instagram, Taylor ha perso la pazienza e ha fatto un lungo discorso per quanto riguarda gli attacchi sul il fisico ovvero il body shaming. “ Allora ragazzi - ha iniziato la influencer - c’è chi di voi sta dicendo che ho il sedere piatto e chi troppo grosso. Decidetevi. Volevo dirvi che avere rotto il c***o. Basta con questo body shaming , anche a me le critiche, anche se dico che non mi toccano, poi qualcosa rimane. Se poi divento bulimica o anoressica, la colpa è vostra fatevi un c***o di esame di coscienza”.

Ma la cosa non è finita qui, perché ha attaccato chiunque si è permessa di giudicare le altre persone soprattutto sul fisico: “ Basta, fatti la tua vita, guardati allo specchio fai quello che vuoi ma non rompere le p***e. E, ultima cosa ragazzi vorrei dirvi che la plastica ce l’avete al cervello ”.