Taylor Mega ha un profilo fake per spiare gli ex fidanzati

I social network pullulano di profili falsi, i cosiddetti "fake", creati dalle persone per secondi fini. Un'abitudine che sembra essere di gran moda anche tra i vip che, in questo modo, riescono a non farsi "beccare" dai fan e amici. Taylor Mega, la bionda influencer di Udine, è una di queste. La Mega ha, infatti, svelato di avere un profilo fake su Instagram, attraverso il quale è libera di curiosare su altri account e magari commentare senza essere scoperta da chi la segue. L'attenzione mediatica su di lei, come su altri personaggi famosi, è sempre molto alta per questo i falsi profili social si moltiplicano tra i vip.

La sexy Taylor Mega ha raccontato di averne uno in una recente storia pubblicata sul suo account Instagram, specificando anche il motivo per cui lo ha aperto. Nel frame, dove l'influencer appare sdraiata sul suo letto, lei ammette di aver commesso un errore con gli account: " Quando ti accorgi di aver guardato le storie di tutti i tuoi ex con il tuo profilo e non con il fake ". Taylor Mega, nel curiosare tra i profili dei suoi ex (come Tony Effe della Dark Polo Gang), si è accorta di aver guardato le loro storie con il suo vero profilo e non con quello falso, vendendo così scoperta.

Una cosa non nuova per i vip, soprattutto per quelli molto attivi. Anche Jennifer Lawrence ha ammesso, in un'intervista su InStyle, di avere un finto profilo Instagram per osservare gli altri: " Ci sto lavorando, ma sono una voyeur: guardo e basta, non parlo".