Taylor Mega è hot su Instagram in intimo e stivali

Questo è proprio il periodo d’oro di Taylor Mega, una delle influencer italiane più chiacchierate del momento con un seguito di oltre 2 milioni di followers. Sebbene la sua vita sentimentale divisa tra due donne sia stata per un lungo periodo al centro dei gossip, ora le cose sembrano essere più stabili e lei ufficialmente single. Tuttavia, questo non vuol assolutamente dire che siano finite le chiacchiere sul suo conto.

Bellissima e sempre attiva su Instagram, la friulana fa impazzire giorno dopo giorno i suoi tantissimi followers con le foto e i video mozzafiato, che mettono in mostra il suo corpo da urlo e le sue forme da capogiro. Di recente, infatti, l’influencer ha attirato l’attenzione dei media, e non solo, con la sua ultima trovata: il calendario senza veli 2020 di For Men.

Ma non finisce qui. Come sempre, infatti, la bellissima Taylor Mega continua a deliziare i suoi ammiratori con scatti decisamente bollenti che, in questi mesi d’inverno, possono riscaldare gli animi di chi la segue quotidianamente. E se molti di noi preferiscono rintanarsi in casa per sfuggire al freddo invernale, ciò non è bastato a fermare l’ex gieffina che è volata a Parigi per lavoro. Ed è proprio nella capitale francese che Taylor Mega si è immortalata davanti allo specchio con un outfit davvero super. Nelle storie che ha condiviso su Instagram, infatti, indossa un completino intimo semplicemente minuscolo, che copre il minimo indispensabile, lasciando ben poco all’immaginazione. Il video è davvero insuperabile e mostra Taylor in bianco e nero mentre solleva con fare sensuale la gamba su un tavolino, mettendo ben in evidenza il suo corpo da urlo e soprattutto il suo lato B perfettamente scolpito. Infine, il berretto e gli stivali di pelle nera completano l’outfit, donando un tocco ancor più sexy.

Dopo i video in bianco e nero, Taylor ha però rincarato la dose con uno scatto semplicemente mozzafiato, in cui si affaccia al balcone in intimo e indossa dei reggicalze di pizzo nero, che le danno un’aria davvero irresistibile. Questa la didascalia a corredo del video: "Parigi mi fa sempre questo effetto".

Insomma, bella e sexy lo è di sicuro. Ma non è tutto. Taylor è anche una ragazza senza peli sulla lingua, che dice sempre ciò che pensa senza filtri, e questa è una delle sue caratteristiche che più piace al suo corposo seguito sui social, oltre chiaramente alla sua incredibile bellezza.

