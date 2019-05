Taylor Mega, gli insulti per l’orologio da 300mila euro: "Cafona"

L’ultima ospitata a Pomeriggio Cinque ha scatenato una diatriba tra Taylor Mega e Camilla Lucchi. Motivo della lite è stato un orologio da 300mila euro che la ex isolana indossava e che, in teoria, non si sarebbe potuta permettere lavorando onestamente.

La Lucchi, che vanta un seguito di 100mila follower rispetto al milione e mezzo di seguaci della Mega, ha puntato il dito contro la collega scatenando una lite che ha continuato ad avere strascichi anche sul web. “ Non te lo puoi permettere facendo l’influencer, evidentemente te l’hanno regalato, ci sarà qualcuno che ti mantiene ”, ha tuonato Camilla negli studi di Barbara d’Urso, riferendosi al vistoso orologio che Taylor indossava al polso. Ma la Mega non si è trattenuta e ha replicato con ferocia: “ Evidentemente tu non sei capace a fare l'influencer. Poi parli proprio tu, che ti fai mantenere da sempre dalla tua famiglia ”.

Una lite che sembrava conclusa in tv, ma che è andata avanti tra i follower di una e dell’altra ragazza. I fan della Lucchi, quindi, si sono riversati sul profilo Instagram di Taylor Mega e hanno continuato ad inveire contro di lei accusandola di ostentare la ricchezza, di non essersi guadagnata onestamente ciò che ha e di osservare tutti con aria di superiorità. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram da Taylor, infatti, si leggono tantissimi insulti che fanno riferimento proprio a quell’orologio sfoggiato nel programma della d’Urso. “Un orologio da 300 mila euro non fa di te una signora, e nemmeno una di classe. Sei squallida”, “Non comprendo la gente che segue una persona che spende 300 mila euro per un orologio!!”, “Un consiglio cerca di darti una regolata con questo linguaggio arrogante che hai!”, si legge tra i commenti social ai quali, come di consueto, Taylor ha scelto di non rispondere.