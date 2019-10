Taylor Mega a Mattino 5: "In un periodo brutto, ho visto una presenza demoniaca"

La puntata di oggi, 18 ottobre, di Mattino 5 si è concentrata sul rapporto tra i vip e l’aldilà e Taylor Mega, ospite del salotto di Federica Panicucci, ha raccontato la sua esperienza con una “presenza demoniaca”.

A differenza degli altri presenti in studio, che hanno riportato le loro esperienze di connessione con defunti, la influencer ha rivelato qualcosa di più raccapricciante. “ In un periodo buio della mia vita, mi è capitato di vedere una presenza demoniaca affianco al mio letto che si strofinava le mani – ha iniziato a spiegare Taylor Mega ai microfoni di Canale 5 - . Ed era come se questa presenza demoniaca volesse prendersi la mia anima. Mi sono spaventata tantissimo ”.

Federica Panicucci, quindi, ha invitato la sua ospite a spiegare meglio l’accaduto. “ Io ero a letto. Stavo dormendo. Ad un certo punto mi sveglio, però il mio corpo rimane immobile. Io avevo la coscienza sveglia e vedevo questa presenza demoniaca affianco a me, come una persona con un mantello nero, che si strofinava le mani e mi guardava a me, distesa – ha approfondito Taylor che, incalzata dalla conduttrice, ha negato che si trattasse di un incubo - . Io ero sveglia. C’è un fenomeno, di cui non ricordo il nome, per il quale la coscienza è sveglia, ma il corpo è immobile. E a me è successo così ”.