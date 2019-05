Taylor Mega, il nuovo fidanzato è un milionario iraniano?

A dirla tutta, la bellissima Taylor Mega non ha mai nascosto quali fossero le sue ambizioni. Tra tutte, quella di guadagnare almeno 1 milione di euro al mese per vivere comodamente. Una frase detta come per gioco che, all’epoca, aveva indignato il web, ma che oggi potrebbe aver trovato ulteriore conferma nelle scelte amorose dell’ex naufraga.

Stando a quanto riportato nell’ultimo numero del settimanale Chi, la modella si sarebbe fidanzata di recente. L’uomo misterioso sarebbe un milionario iraniano 56enne che, però, avrebbe imposto a Taylor il silenzio assoluto sulla loro relazione. Infatti, lui sembrerebbe poco propenso al gossip e, per questo motivo, all’influencer è stato chiesto di mantenere un basso profilo sulla questione e di non rilasciare dichiarazioni né in Tv o sui giornali e né tanto meno sui social.

Più precisamente, si tratterebbe di Hormoz Vasfi che, secondo le notizie presenti sul web, gestirebbe una serie di società in giro per il mondo che si occuperebbero di petrolio e non solo. In passato, inoltre, l’uomo sarebbe stato legato sentimentalmente con la modella e attrice romana Yvonne Sciò.

Secondo la rivista, infine, Taylor Mega starebbe trascorrendo le sue vacanze in Vietnam proprio con lui. Lei, intanto, sulla questione non si è ancora espressa.

