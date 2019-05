Taylor Mega: "Parlo meno di sesso? Mia mamma mi segue sui social"

Taylor Mega è uno dei personaggi più influenti del web e non solo, ma la parola influencer poco le si addice. Lei, che vive tra lusso, viaggi intercontinentali e ospitate, è anche famosa per essere molto aperta sulla sua vita sessuale. I suoi profili social abbondano di foto sexy e sensuali e l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi non ha mai fatto mistero di amare il sesso in tutte le sue sfaccettature. Ultimamente, però, un po' meno e i fan se ne sono accorti, soprattutto quelli di Instagram, che con lei parlano spesso attraverso le stories.



Proprio su Instagram, complice un momento di relax e una giornata di pioggia, Taylor Mega ha chiesto ai suoi follower di farle delle domande, che non sono tardate ad arrivare. Tra queste qualcuno la stuzzica: "Ultimamente ci parli poco di sesso…". Lei è stata così costretta ad ammettere: "Da quando ho scoperto che mia mamma mi segue su Instagram".

Taylor Mega, alla quale nelle ultime settimane è stata attribuita una relazione con il miliardario iraniano Hormoz Vasfi, ha poi sganciato una vera e propria bomba, rivelando di essere a caccia di un nuovo assistente personale. Un’opportunità di lavoro davvero allettante per gli amanti dei social e dell’esuberante imprenditrice, che ha spiegato le ragioni della sua urgente ricerca: "Cerco un/una assistente personale perché è impossibile gestire tutto da sola". Sono dunque aperte le candidature ufficiali.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?