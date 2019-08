Taylor Mega regala un altro topless ai suoi follower

Taylor Mega sugli scudi in questa estate 2019, che lei con le sue foto ha contribuito a rendere rovente. L'influencer si sta godendo le vacanza nei luoghi più esclusivi del nostro Paese e in queste ore è volata in Sicilia in compagnia dell'amica speciale Erica Piamonte.

Il rapporto tra le due ragazze è nato all'interno della casa del Grande Fratello 16 ma si è consolidato nei mesi successivi. Il rapporto tra Taylor ed Erica è talmente forte e complice che in molti scommettono su una loro relazione amorosa. Per ora le ex inquiline della casa più spiata d'Italia si divertono a provocare e a stuzzicare le fantasie dei loro seguaci, condividendo spesso immagini forti e seducenti come il topless di coppia di pochi giorni fa.

Taylor Mega è abituata a condividere immagini sensuali di sé e non è nuova a fotografie in topless o a nudi integrali condivisi sul suo profilo Instagram, dove è seguita da oltre un milione di follower. L'ultimo topless regalato ai suoi amatissimi seguaci è comparso questa mattina nelle sue storie, come spesso ha l'abitudine di fare l'influencer trentina per evitare segnalazioni e penalizzazioni da parte del social network. Prima di dedicarsi allo sport, sua vera passione che le permette di mostrare un fisico tonico e pressoché perfetto, Taylor Mega ha deciso di riprendersi davanti allo specchio del lussuoso bagno dell'hotel che la ospita in questi giorni. Come spesso è accaduto anche per altre foto, la bionda influencer indossa esclusivamente un paio di slip neri e copre il seno con un braccio, mentre con l'altra mano tiene il telefono per girare il video. Chi la segue ama questo genere di esibizioni da parte di Taylor Mega, che giorno dopo giorno mette in mostra un corpo sempre più muscoloso e armonico, che mozza il fiato ai suoi tanti seguaci uomini ed è apprezzato dalle tantissime ragazze che la amano.