Taylor Mega replica a Erica Piamonte: "Dove stava quando non era a Milano e non era con me?"

La lite in corso tra Taylor Mega ed Erica Piamonte si arricchisce di nuovi capitoli di giorno in giorno. Dopo la pubblicazione delle foto in cui la bionda friulana bacia appassionatamente un'altra ragazza (che non è la Piamonte), l'ex concorrente del GF16 è intervenuta per fare chiarezza sul suo rapporto con la Mega.

Fino a pochi giorni fa nessuna delle due aveva mai ammesso che tra loro ci fosse un rapporto amoroso. Certo, che non fosse una semplice amicizia ma fosse qualcosa di più intimo era chiaro ma non c'è mai stata conferma. Le due hanno giocato per tutta l'estate su questa ambiguità, finché Erica Piamonte non ha esplicitamente dichiarato che tra loro due intercorreva una relazione. Tutto questo dopo la pubblicazione delle immagini del bacio di Taylor con Giorgia Caldarulo. Da qui è nata anche una serie di accuse tra le due, rigorosamente via social, a cui si è unita anche la Caldarulo per difendersi dall'accusa di aver rubato la fidanzata a Erica Piamonte. L'ultima accusa dell'ex commessa toscana all'influencer risale a questa sera, quando con una serie di storie su Instagram ha rivelato la sua versione sulla cronologia dei fatti e su sarebbe venuta a conoscenza della frequentazione della bionda friulana con Giorgia Caldarulo.