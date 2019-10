Taylor Mega ritrova la sua ex Erica Piamonte

Taylor Mega sta tentando di riconquistare la sua ex Erica Piamonte. Nei giorni scorsi infatti la Mega ha compiuto un gesto spiazzante: ha regalato un mazzo di rose rosse alla ex gieffina. Ad accompagnare i fiori c'era un biglietto che riportava queste parole: "Volevo dirti tante cose in quell’ascensore quando ti ho rivista, ma la situazione non lo consentiva. Non so quando né dove, ma so che siamo destinate a tornare insieme, come coppia o come amiche. Il destino ci ha legato e al destino non si sfugge".

Il legame tra le due che si erano conosciute alla scorsa edizione del Grande Fratello si è incrinato alla comparsa di Giorgia Caldarulo. Il triangolo è quindi finito al centro dell'attenzione mediatica per poi spezzarsi del tutto. Inoltre la Mega è stata accusata di inventare finti scoop amorosi con il solo fine di far parlare di sé; accuse però sempre smentite dalla diretta interessata.

La stessa Taylor ha però dichiarato di voler recuperare il rapporto con Erica Piamonte. Quest'ultima in alcune Instagram stories ha scritto a riguardo: "Dopo il mio compleanno io e Taylor ci siamo sentite spesso perché lei ci tiene a riallacciare i rapporti, mi ha detto che ci tiene davvero. Mi ha dato tutte le sue spiegazioni e giustificazioni. Ovviamente per adesso a me questo non basta ma ci siamo sentite solo per telefono. Quindi molto presto ci vedremo di persona, penso che andrò a Milano".

L'incontro tra Taylor ed Erica è avvenuto ieri sera al party per il pre compleanno della Mega che ricorrerà invece giovedì 31 ottobre. In attesa della eventuale riconciliazione le due hanno pubblicato alcune Istagram stories in cui si mostrano abbracciate, complici e sorridenti, forse prossime ad una piena riconciliazione.

