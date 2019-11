Taylor Mega sceglie di non bloccare i suoi hater: "Farei solo una favore. La tortura è farli rosicare"

La suadente regina del web ha stravolto ogni aspettativa, tagliando il traguardo dei 2 milioni di follower sui social. Considerando la sua avvenente e magnetica bellezza, Taylor Mega possiede moltissimi ammiratori che la inseguono sui social network e in ogni sua apparizione tv, i quali cercano di emulare ogni suo gesto, parola o un look da grido. Ma, come tutti i volti famosi, i cosiddetti personaggi vip, anche la bellissima 26enne friulana consta, nella vastita della sua schiera di fan, di una parte cospicua di hater, ovvero gli "odiatori della rete web". Nonostante la carica distruttiva delle incitazioni perfide disseminate nei tanti commenti rivolti contro l'immagine della nota influencer, postati quotidianamente sui suoi profili ufficiali social, Mega predilige la via diplomatica, o, piu appropriatamente, quella guerrafondaia.

L'escamotage di Taylor Mega per schernire gli hater

Taylor Mega, subissata costantemente da una valanga di commenti denigratori, insulsi e invadenti, ha deciso, malgrado tale ondata critica negativa, di non cassare i suoi nemici, eliminandoli dal suo profilo. Mega ha lanciato un messaggio scrivendo un suo breve racconto postato nelle Instagram stories che rispecchia la sua idea in merito agli hater. La bellissima influencer ha scelto scaltramente di non bloccare i suoi numerosi hater, ma preferisce farli sopravvivere all'interno del suo profilo social. Lo scopo "perverso" di Mega è quello di provocare la loro invidia e rancorosità dinanzi alle immagini della sua sfavillante vita che lei mostra postando vari scatti che la raffigurano.

La splendida modella, dunque, non blocca gli hater, ad eccezione di quelli particolarmente violenti che degenerano in commenti altamente turpi. " Sapete perché non blocco mai gli haters? A meno che non siano proprio super molesti da lasciare mille commenti di insulti ", è il post di Mega su Instagram. Nella succesiva story appare la risposta: " Perché probabilmente gli farei un favore. Fargli cercare tutti i giorni il mio nome, farli rosicare e farli inca**are tutte le volte che aprono il mio profilo, quella sì che è una bella tortura", ha esternato l'influencer con una vena vendicativa. Pertanto, Mega mette in azione una strategia ritorsiva per far desistere e "soffrire" i suoi detrattori, i quali perseguendo nel visitare il suo sito social patiranno nel guardare con cattiveria la sua fascinosa immagine social.

Taylor Mega, in tal modo, neutralizza tutti quelli che perseguono nel criticarla a causa dei suoi attegiamenti sfrontati, della sua ambiguità nell'inclinazione sessuale, del suo aspetto eccessivamente appariscente e della sua ostentazione del lusso. Negli ultimi tempi, difatti, l'influencer ha incassato molti attacchi intimidatori relativamente alla sua precedentente storia con la showgirl Giorgia Caldarulo. Molti fan non hanno "abboccato" alla presunta love story tra le due donne, e per tale ragione non le hanno perdonato di aver loro mentito strumentalmente. E per questo le critiche sono aumentate a vista d'occhio. Ma Taylor se ne infischia.