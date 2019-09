Taylor Mega: "Soffro di bulimia da quando ho 20 anni"

Ospite di Mattino Cinque per parlare dei problemi alimentari, Taylor Mega ha ammesso di soffrire di bulimia da quando aveva 20 anni: un argomento che lei ha sempre cercato di trattare con delicatezza vista la sua influenza social, e che, oggi, l’ha portata a fare una confessione pubblica nel salotto di Federica Panicucci.

“ Ho sempre parlato di qualcosa senza mai raccontare tutto – ha iniziato a spiegare la influencer alla conduttrice di Canale 5 - , perché quando hai un’influenza così importante come la mia hai sempre paura di influenzare male. Quindi, cerco di dare messaggi positivi ”. “ Prima del personaggio viene la persona e io, purtroppo, da quando avevo più o meno venti anni soffro di bulimia – ha continuato a raccontare Taylor Mega - . E non è facile parlarne perché te ne vergogni, quindi diventa sempre molto difficile ”.

“ A me succede di soffrire di bulimia quando sono in situazioni di forte stress e, quindi, non mi controllo – ha spiegato lei, rivelando di evitare spesso le occasioni in cui deve cenare fuori con amici – . Io cerco di essere sempre perfetta, mangiare sempre sano, però quando mi invitano a cena fuori è una cosa incontrollabile, soprattutto quando sono molto stressata: mangio tutto quello che c’è sul tavolo, poi mi guardo allo specchio, vedo che peso troppo e vado in bagno a vomitare. So che è un atteggiamento sbagliato perché sto male fisicamente ”.

Ultimamente, però, Taylor Mega ha ammesso di non soffrire di bulimia: “ Da un mese a questa parte non mi sta capitando. In situazioni di forte stress, quando sono spesso in tv o ho molte cose da fare su Instagram, quando il lavoro mi chiede maggiore attenzione lo faccio ”. Per guarire dal disturbo alimentare, però, la Mega ha deciso di non rivolgersi a nessuno perché, come quando è uscita dalla droga, crede fortemente che sia necessaria prima la sua volontà: “ So qual è il mio problema, saprei come curarlo, ma non lo voglio curare. Evito certe situazioni, ad esempio evito di uscire a cena perché il solo pensiero mi mette ansia ”.