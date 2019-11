L'ex gay di Taylor Mega rivela: "La nostra era una passione fisica"

Dopo aver animato il gioco della sedicesima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara d'Urso, Taylor Mega continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica. Recentemente, in un'Instagram story la Mega aveva rivelato ai suoi fan di aver avuto una relazione con un ragazzo omosessuale. Una storia che ha incuriosito molti negli ultimi giorni e sulla quale sono emerse in rete delle indiscrezioni. In un'intervista concessa a Novella 2000, il sedicente ex fidanzato gay di Taylor Mega ha rilasciato alcune dichiarazioni sul rapporto maturato in passato con Taylor.

L'ex gay di Taylor Mega si racconta

Nel corso della sua intervista, Alberto, questo sarebbe il nome dell'ex dichiaratamente gay di Taylor Mega, ha fatto sapere di essersi sentito fisicamente attratto dalla bionda webstar nonostante la sua omosessualità, o almeno questo è quanto trapelato ad oggi in rete: "Io sono tendenzialmente gay. Però con Taylor è nato un feeling, che poi si è trasformato in passione vera, fisica. È stato un rapporto limpido, senza alcun interesse mediatico. L’intesa tra noi era eccellente…. Mi diceva che ero tra i pochi a non sentirsi intimorito da lei a letto… Poi lei si è messa con Sfera Ebbasta...".

Tra le sue recenti Instagram story, Taylor aveva confidato ai suoi follower di aver avuto una storia proprio con un ragazzo gay: "Sono stata con un ragazzo gay ed ero un sacco presa. Proprio in questo periodo dello scorso anno... lui è sempre nel mio cuore". E, in risposta ad una della domande giunte dai suoi follower, in cui le si chiedeva se fosse mai stata interessata a qualcuno senza avere doppi fini, l'influencer Mega aveva poi sottolineato tra le storie: "Non ho mai avuto doppi fini con nessuno o nessuna. Non ho mai finto sentimenti con nessuna e nessun ex".

