Taylor Swift è la cantante più ricca del 2019

Con 185 milioni di dollari incassati, Taylor Swift riceve il titolo di cantante più ricca del 2019. A rivelarlo è Forbes. È l'icona del pop statunitense l'artista musicale più pagata dell'anno. Il 2018 era toccato a stata Katy Perry con 83 milioni di dollari. Dopo Swift, nella classifica dei più pagati di quest'anno troviamo cantanti del calibro di Kanye West (con 150 milioni di dollari), Ed Sheeran (110 milioni di dollari), i The Eagles (100 milioni di dollari), il britannico Elton John (con un incasso di 84 milioni), Jay-Z (con ben 81 milioni di dollari), sua moglie Beyoncè (con un totale di 81 milioni), Drake (che si piazza all'ottavo posto con 75 milioni), Diddy (70 milioni) e infine i Metallica (68,5 milioni).

Taylor Swift: è lei la cantante più ricca del 2019

Taylor Swift, con all'attivo 185 milioni di dollari, è la cantante più ricca del 2019. L'anno che volge al termine è stato foriero di soddisfazioni per la cantante 30enne nativa di Reading (Pennsylvania). Il 2018 aveva visto la vittoria di Katy Perry con 83 milioni di dollari. Tornando a Taylor è da ricordare come Forbes nel 2011 avesse incluso la star del pop al settimo posto fra le celebrità più importanti a livello internazionale con un reddito di "soli" 45 milioni. Il 2019 non è stato certamente malvagio neanche per cantanti del calibro di Kanye West, Ed Sheeran e The Eagles che hanno totalizzato un guadagno superiore ai 100 milioni di dollari. Al quinto posto troviamo Elton John, la leggenda del pop made in UK, con un totale di 84 milioni.

Taylor Swift di record ne ha vinti nel corso del tempo. L'icona pop ha infatti all'attivo 50 milioni di album venduti in tutto il mondo, 112 milioni di follower su Instagram ed un patrimonio da capogiro pari a 360 milioni di dollari in totale. La carriera di Taylor iniziò nel 2006, pubblicando il suo primo album in studio Taylor Swift , con cinque milioni di copie vendute, rimanendo all'interno delle classifiche per 275 settimane. La sua ultima fatica, Lover , si è rivelato essere il disco più venduto in una sola settimana, andando oltre qualsiasi record e aspettativa. Lo scorso 6 dicembre è uscito Christmas Tree Farm, nuovo singolo dalle atmosfere natalizie e nel 2020 la vedremo parte integrante di Cats , trasposizione cinematografica del celebre musical di Broadway. Taylor Swift compirà 30 anni il prossimo 13 dicembre. Ricordiamo come i primi passi nel mondo dello spettacolo, Swift li mosse nel genere country, per poi cambiare completamente stile. Non a caso, inizialmente, la cantante era solita apparire con un look molto vintage e vicino a quello dei cowboy.

Segui già la pagina di gossip e spettacoli de ilGiornale.it?