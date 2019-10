Taylor Swift impazzisce per le banane dopo l'anestesia

Taylor Swift impazzita per le banane: è quello che si evince da un video realizzato dalla madre Andrea e trasmesso durante il "The Tonight Show" con Jimmy Fallon. La cantante, ospite del programma, era del tutto ignara della clip, che ha visonato con grande stupore rimandendo letteramente a bocca aperta. Nel video la giovane indossa un paio di occhiali particolari necessari per proteggere gli occhi: Taylor infatti era reduce da un'operazione di correzione della vista e, come mostrano le immagini, anche dagli effetti dell'anestesia. Intenta a recuperare una banana, da un piccolo casco appoggiato sul ripiano della cucina, la giovane appare confusa, tanto da piagnucolare perché vittima di una scelta errata.

L'immagine davvero esilarante la mostra fragile e stanca mentre affida la banana sbagliata nelle mani della madre, che la rassicura, offrendole quella che in realtà avrebbe voluto mangiare. Capelli arruffati, viso rigato dalle lacrime, maglione comodo di lana, Taylor si incammina verso la stanza da letto per cercare un po' di riposo. Ma la madre la segue e la riprende mentre assapora il frutto, comodamente sdraiata sotto le calde coperte. Una posa surreale e molto intima che mostra il lato privato della vita di Taylor: la madre le raccomanda di non addormentarsi con il cibo in bocca, ma Taylor ribatte con un: " non sto dormendo! la mia mente è viva!".

Comicamente sconvolta dalla clip ,Taylor ride con il conduttore, che a sua volta finge di fuggire dal tavolo per non ricevere una tirata di capelli. La stessa cantante continua a richiedere se la clip è stata davvero diffusa in TV per poi sciogliersi in risate continue: un bello scherzetto, quello architettato dallo staff della popstar, che con la complicità della madre ha strappato più di una risata.

