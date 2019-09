Taylor Swift terrorizzata dagli stalker: non dirà mai dove dorme

Intervistata durante il programma "CBS Sunday Morning" Taylor Swift ha dichiarato che cerca sempre di non far mai sapere, se non alla sua cerchia strettissima di famigliari e amici intimi, ain quale delle case che possiede si trova a dormire perché ha il terrore che uno stalker possa introdurvisi.

“ Dato che i miei indirizzi di casa sono su Internet, provo a non dire mai dove sono in questo o quel giorno, perché le persone si presentano davanti casa mia, e ci sono alcuni ragazzi che pensano di essere sposati o di avere una qualche relazione con me ”, ha spiegato la popstar, evidenziando nella sua voce una certa dose di paura e stress.

E ne ha ben donde, dato che, come ha rivelato, “ è capitato che alcuni stalker si presentassero armati davanti alla porta di casa e per fortuna che ho le mie guardie del corpo. Ma è la notte che mi sento più vulnerabile. Ho davvero paura! ”.

Taylor Swift che si divide tra le residenze di Nashville, New York, Los Angeles, Rhode Island e quella di Londra, in passato ha vissuto delle esperienze davvero spaventose. Come quando un suo fan, Roger Alvarado, è riuscito per ben due volte a violare il suo domicilio, entrando nell'appartamento newyorkese di Tribeca della cantante. L'uomo venne arrestato, non prima di essersi fatto una doccia e aver dormito nel letto della cantante, per poi riuscire, dopo aver ottenuto un patteggiamento di sei mesi di carcere e cinque anni di libertà vigilata, a ripetere lo stesso gesto. In entrambi i casi per fortuna la cantante non si trovava in casa.

Senza dimenticare tal Julius Sandrock trovato in una macchina parcheggiata fuori dalla villa di Beverly Hills di proprietà di Taylor Swift. Era in possesso di un coltello e indossava una maschera. Anche quella sera la Swift non era in casa e l’uomo fu fermato dalla polizia grazie a una segnalazione anonima. Sandrock indossava una maschera e dei guanti di gomma al momento dell’arresto e ha detto alla polizia di aver guidato dalla sua casa a Broomfield, in Colorado per vedere la Swift. Infine il recente caso del senzatetto 23enne che ha tentato di scavalcare il muro di casa di Taylor Swift nonostante gli avvertimenti delle guardie di sicurezza che lo esortavano ad allontanarsi il prima possibile.

Alla luce di tutti questi episodi il terrore degli stalker da parte della Swift è più che comprensibile, così come tutte le strategie che è costretta a mettere in atto per la sua incolumità personale.

