Taylor Mega durissima contro Morgan: "Grazie a Dio mi sono disintossicata"

Proprio questa mattina sarebbe dovuto iniziare lo sfratto di Morgan. La sua casa, infatti, è stata pignorata per il mancato pagamento degli alimenti ai figli delle ex compagne Asia Argento e Jessica Mazzoli. Tutto sembrava pronto, tutto era stato annunciato anche nel corso dell'ultima puntata di Live-Non è la d'Urso, ma ora sembra essere arrivato lo stop perché Morgan sta male e fuori dalla sua abitazione a Monza si sono fatti trovare decine di fan del cantante.

Come riportato da Fanpage, quindi, pare che lo sfratto previsto per oggi, sia stato rimandato e che per il momento Morgan potrà rimanere nella sua abitazione in via Adamello a Monza. Il motivo del rinvio sarebbe l'arrivo di un medico sul posto, chiamato – probabilmente – per soccorrere il cantautore colto da un improvviso malore.

Ma questi sono i fatti, ora spunta un commento piuttosto duro. Nel corso dell'ultima puntata di Live-Non è la d'Urso, infatti, Morgan si appellava ai suoi fan chiedendo di aiutarlo a "boicottare" questo sfratto. Il video dell'appello è diventato virale sui social e anche un'insospettabile Taylor Mega ha voluto commentarlo. "Ringrazio Dio di essermi disintossicata e di non aver fatto sta fine", scrive Taylor. Parlo fortissime che vanno a virare su un altro tema. Sempre piuttosto delicato...