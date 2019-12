Ted Bundy, la nuova docuserie di Amazon sul serial killer

Amazon realizza una nuova docuserie su Ted Bundy in cui verrà raccontata la vita privata del killer statunitense grazie alla partecipazione dell’ex fidanzata Elizabeth Kendall, della figlia Molly e di altre donne sopravvissute alle grinfie dello spietato assassino.

Ted Bundy, il primo serial killer

Esiste un prima e un dopo Ted Bundy. Come esiste un prima e un dopo Charles Manson. Due manipolatori diabolici che hanno sconvolto il mondo con i loro crimini. Ted Bundy veniva definito come “il ragazzo della porta accanto”, una maschera dietro alla quale nascondeva la sua misoginia e il suo protagonismo, capace di brutali omicidi e di affascinare poi il pubblico quando fu sotto processo.

Oltre 30 gli omicidi a lui attribuiti, ma anche diversi rapimenti e due incredibili fughe, di cui la seconda lo ha reso latitante per diversi mesi, provocando una caccia all’uomo in tutti gli Stati Uniti e seminando il panico nella popolazione. La carriera da assassino di Ted Bundy ha fatto emergere per la prima volta il concetto di serial killer ed ha messo in mostra i grandi limiti delle forze di polizia statunitensi negli anni 70, incapaci di dialogare tra loro nelle investigazioni.

Il documentario di Netflix e il film con Zac Efron

A 30 anni dalla sua morte, Ted Bundy è tornato di nuovo alla ribalta con una docuserie di Netflix uscita lo scorso gennaio in cui venivano esaminati audio inediti con registrazioni delle indirette confessioni del killer realizzate durante gli anni di detenzione. Un resoconto dettagliato in cui si può sentire Bundy raccontare come avrebbe fatto ciò di cui veniva accusato, ma anche filmati in cui il killer prendeva le proprie difese in tribunale con show mirati esclusivamente a portare i media a parlare di lui ed a condizionare giudice e giuria. Sempre nel 2019 Zac Efron ha interpretato il famoso killer nel film Ted Bundy - Fascino criminale, il quale però non ha riscosso l’interesse che invece ha ottenuto la precedente docuserie.

Ted Bundy, il documentario di Amazon

Ci riprova quindi Amazon che annuncia l’arrivo di un nuovo documentario a puntate su Prime Video dal titolo Ted Bundy: Falling for a Killer. Un racconto basato sullo stesso personaggio ma che si distingue da quello di Netflix grazie ad un approfondimento realizzato da un punto di vista fino ad ora inedito. Infatti, dopo 40 anni di silenzio, si è fatta avanti Elizabeth Kendall, fidanzata storica di Bundy, ignara per molto tempo di che mostro fosse il partner. Al suo fianco prenderà la parola anche la figlia Molly, non avuta da Bundy, che da giovane ha vissuto insieme alla madre ed al compagno.

Si aggiungono a loro anche le importanti testimonianze di alcune sopravvissute e di altre donne che hanno lavorato ai numerosi casi, come la giornalista Barbara Grossman e la detective Kathleen McChesney. La docuserie quindi sarà raccontata da un punto di vista femminile, centrale nella vicenda Bundy, vista la sua la grande influenza sulle donne le quali erano allo stesso tempo vittime della sua follia. Le puntate saranno inoltre supportate da nuovo materiale inedito che ritrae l’assassino nella sua vita in famiglia.

Il documentario, composto da 5 episodi, di circa un’ora ciascuno, sarà disponibile su Prime Video a partire dal 31 gennaio 2020. Nell’attesa ecco un primo trailer che lo presenta.