Insomma, non solo la nuova Raiuno estiva non è poi così spudoratamente sovranista come si temeva visti gli ingaggi effettuati dalla direttrice Teresa De Santis, ma - almeno nella prima giornata di debutto - non è neanche così perdente. Perché da Unomattina e procedendo per tutta la giornata fino al preserale, i nuovi programmi o quelli vecchi con nuovi volti hanno dato risultati soddisfacenti di ascolti. Anche se, bisogna ricordare, non avevano la concorrenza di Canale 5 che ha mandato in vacanza i suoi infotainment. All'alba la coppia Poletti-Bisti ha totalizzato un netto di 913.000 spettatori per uno share del 18,41%. A seguire TuttoChiaro è arrivato a 787.000 con il 15,29%, nonostante proponesse temi visti e stravisti. Procedendo nel pomeriggio, a dare risultati scarsi (1.312.000 spettatori per il 9,86%) è stata invece Io e te, la rubrica a cuoricini di Pierluigi Diaco, che però, a parziale discolpa (ci immaginiamo le coppie di anziani che si contendevano il telecomando), bisogna sottolineare che in concorrenza aveva la conferenza stampa bomba dell'addio di Totti che, sommando i canali in cui è andata in onda ha fatto ben l'8,2 per cento. Infine, La vita in diretta con la coppia Convertini-Marzoli ha raggiunto 1.462.000 persone con 16,35%: nulla da invidiare alla sorella maggiore invernale. Contenta ovviamente la direttrice De Santis che ringrazia tutti e spera che sia «l'inizio di un prezioso apprezzamento delle nostre scelte». Che finora, almeno tra i critici e una parte del pubblico, non c'è stato. Lunedì era il debutto, vedremo se il day time manterrà questo livello di ascolti nei prossimi giorni.