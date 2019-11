È tempo di un altro royal wedding per la famiglia Windsor. Nel 2020 si sposa anche Flora Ogilvy

Sarà un 2020 molto intenso per i reali inglesi. Dopo l’annuncio del matrimonio di Eugenia di York che sposerà con l’amato Edoardo Mapelli Mozzi, ora gli occhi sono puntati su Flora Ogilvy. In un annuncio social con tanto di anello in bella mostra, la cugina del Principe William, annuncio il suo matrimonio con Timothy Vesterberg. Un evento molto speciale, attesissimo sia dai novelli sposi che dallo stesso popolo inglese che fin da ora è in trepidante attesa per vedere riunita tutta la royal family. Si spera infatti che i due matrimoni previsti per il 2020, in un certo qual modo, possano mettere a tacere le liti e i dissidi che ci sono tra i rampolli di casa Windsor, scatenati da rancori ingiustificati tra fratelli e l’invidia delle rispettive conserti.

Ma chi è Flora Ogilvy? Ha 24 anni, ha una laurea in Arte Contemporanea che ha intrapreso all’università di Bristol, e lavora come “startupper” ed è fondatrice di una piattaforma digitale chiamata Arteviste. Nata a Edimburgo nel dicembre del 1994, è la figlia di Julia Rawlinson e quindi nipote della Principessa Alexandra che a sua volta è l’unica figlia del duca di Kent e della principessa Marina di Grecia e Danimarca. Questo legame di sangue ha reso Flora Ogilvy la cugina del Principe William. Il padre della giovane è un fotografo ed è celebre nel Regno Unito per essere l’autore di diversi ritratti in bianco e nero dei reali. È solo 56esima nella linea di successione la trono, quindi non diventerà mai Regina, non ha titoli nobiliari ma partecipa attivamente agli eventi della royal family. È alta, bionda e affascinate. Oltre che essere un’esperta di arte, Flora ha sperimentato anche l’ebbrezza di sfilare in passerella, quando nel 2017 ai Magazzini Harrods ha sfilato durante uno show di Dolce e Gabbana, indossando un abito floreale che ha messo in mostra tutte le sue forme.

E invece Timothy Vesterberg è un giovane di origine svedesi, biondo anche lui, ex giocatore professionista di hockey che da tempo risiede a Londra. Lavora nella finanza e pare che, proprio grazie a quel fascino da vichingo, il giovane è stato capace di conquistare il cuore di Flora. L’annuncio del matrimonio è avvenuto sui social, sul profilo instagram della Olgivy, in una foto in cui i due appaiono felici e contenti, uniti in un caldo abbraccio. Nello scatto Flora mette in mostra l’anello di fidanzamento e, la brillantezza del diamante, potrebbe mettere in cattiva luce persino quello di Meghan Markle.