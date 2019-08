"Da tempo non ricevo più offerte di lavoro": Jennifer Garner riflette sulla sua carriera

A 47 anni e con un curriculum di tutto rispetto, nonostante lo scorrere del tempo, Jennifer Garner resta una fra le donne più belle del mondo di Hollywood. Attrice, icona di moda, madre e amante del fitness. L’ex moglie di Ben Affleck, di recente, è stata una delle star scelte dal magazine InSyle per celebrare i suoi 25 anni di carriera. Per l’occasione la Garner ha scritto un editoriale in cui riflette sulla sua vita da attrice.

Celebre per essere stata una spia doppiogiochista in Alias, e per aver interpretato Elektra nell’omonimo film Marvel, da qualche anno, Jennifer Garner non riceve proposte di lavoro allettanti, come se il mondo del cinema si fosse dimenticato del suo talento. "Sono passati 15 anni da quando ho postato per la mia prima copertina. Ho sempre pensato che mi sarebbe accaduto qualcosa di brutto, invece così non è stato – rivela -. Ora mi rendo conto che alla soglia di 50 anni non sono più la hot girl di un tempo. Ho fatto alcune scelte che hanno ridefinito la mia identità."

Più volte infatti si è presa una pausa dalle scene per crescere i suoi figli e per dedicarsi alla famiglia. "Ora però sono un po’ preoccupata. Non riesco a trovare il mio posto nel mondo dello spettacolo. Rispetto a quando avevo 20 o 30 anni non ricevo più proposte di lavoro. Accetto quel che accetto, ma i ruoli che mi propongono non allettanti". Eppure Jenner Garner sembra non avere rimpianti: "Mi sono fatta coinvolgere nei movimenti del Metoo e nel Time’s Up. Sono esperienze che mi hanno cambiato la vita". Vista di recente nella comedy Camping, sta lavorando a un nuovo progetto televisivo per ora ancora top secret.