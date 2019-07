Temptation Island anticipazione: Filippo Bisciglia si commuove per una coppia

Nella nuova edizione del programa prodotto da Maria De Filippi, Temptation Island, ci sarà una coppia che farà commuovere Filippo Bisciglia. E' stato lo stesso presentatore a rivelare l'aneddoto, ammettendo di essere una persona sensibile che si commuove facilmente. Le ultime lacrime il presentatore le ha versate in Sardegna, sul set della trasmissione dell'estate.

L'ex concorrente del Grande Fratello 2006 non è riuscito a trattenere le lacrime e si è fatto travolgere dalle sensazioni ed emozioni che gli hanno provocato i due fidanzati. Il tutto è successo durante un falò di confronto della coppia, ma di chi si tratti esattamente al momento non ci è dato sapere. Per capirlo bisognerà aspettare le prossime puntate, le ultime tre, che promettono emozioni sorprendenti.

Filippo Bisciglia, grazie a Temptation Island, si sta godendo l'ennesimo successo personale. Dopo cinque anni dal suo inizio, infatti, il format è sempre più seguito e amato dal pubblico televisivo. Le prime tre puntate della trasmissione hanno raggiunto picchi del 22% di share, sbaragliando così senza problemi la concorrenza.

