Temptation Island, Chiofalo sull'ex: "Mi ha quasi augurato la morte"

Uno dei protagonisti storici di Temptation Island si è detto in procinto di andare a convivere con la sua dolce metà. In un'intervista concessa al magazine Nuovo Tv, Francesco Chiofalo ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul conto della sua nuova love-story con Antonella Fiordelisi, a 5 mesi dal loro primo bacio, e non solo.

"Tutto mi ha fatto innamorare di Antonella - ha dichiarato "Lenticchio" sul conto della sua nuova fidanzata, con la quale andrà a convivere in un appartamento sito al centro di Roma, a settembre -. È una bellissima ragazza, molto timida e riservata, ma con un grande personalità. Mi ha conquistato con la sua dolcezza".

Chiofalo non si è risparmiato sul conto della sua ex, Selvaggia Roma, con la quale partecipó a Temptation Island per la prima volta nelle vesti di fidanzato: "Per me lei è come se non esistesse. Quando ho scoperto di avere un tumore, Selvaggia ha fatto dichiarazioni molto pesanti, mi ha quasi augurato la morte. La nostra è stata una relazione adolescenziale: abbiamo commesso errori, ma c’è poco da scherzare quando uno dei due sta rischiando la vita. Io con lei ho chiuso per sempre".