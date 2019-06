Temptation Island, come è cambiata Katia Fanelli

Lo scorso lunedì è stata trasmessa in prima serata su Canale 5 la prima puntata di Temptation island 6, il "docu-reality sui tradimenti" prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Al primo appuntamento tv del format, la fidanzata Katia Fanelli è riuscita a catalizzare da subito l'attenzione dei telespettatori e non solo per il suo aspetto fisico, ma anche per il suo particolare carattere.

La "fotonica" Katia (come lei stessa si lascia definire, ndr) ha lamentato, nel suo video di presentazione, l'eccessiva remissività del suo compagno, dichiarando di fare tutto in funzione del suo bene: "Mi prendo tutte le libertà dall’inizio, perché lui me le ha sempre fatte andare bene tutte. Quindi faccio così. Io faccio quello che mi fa stare bene, in primis a me stessa, poi viene tutto il resto”.

Ma intanto in rete sono iniziate a circolare alcune immagini che mostrano i cambiamenti repentini che fanno di Katia Fanelli, già, la protagonista più criticata di "Temptation Island 6". Una foto scattata nel 2014, in particolare, ritrae una Katia molto diversa da quella che vediamo oggi in tv, che a detta di molti internauti, un tempo poteva solo sognarsi labbra carnose, naso sottile, ciglia folte e la tinta di capelli biondo platino. "Fotonica, senza labbra rifatte", si legge infatti tra i commenti critici giunti sotto la foto "incriminata", postata da Katia Fanelli su Instagram. E ancora: "Qui era proprio ces**, altro che fotonica".

Katia Fanelli e Vittorio Collina si mettono in gioco a "Temptation Island 6"

Lei, disoccupata a 25 anni, vive a casa dei suoi genitori e lui lavora in qualità di responsabile marketing e ha 31 anni. Entrambi i fidanzati, Katia e Vittorio, sono intenti a partecipare al programma delle tentazioni, per mettere in gioco il loro amore. Vittorio Collina ha infatti fatto sapere ai telespettatori di aver preso la decisione, di comune accordo con la sua ragazza, di testare la solidità del loro legame.

Ma la Fanelli, poche ore dopo il via a "Temptation Island 6", è apparsa molto vicina al tentatore single Giovanni e ha anticipato al pubblico che non riesce a sentire la mancanza di Vittorio. Per scoprire di più sulla loro love-sory, non ci resta altro che attendere i nuovi appuntamenti del docu-reality sui tradimenti.

