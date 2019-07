Temptation Island, ex concorrente condannato per detenzione di droga

Alessio Bruno è stato processato per direttissima dopo che le forze dell'ordine hanno rinvenuto nella sua auto alcune dosi di sostanze stupefacenti. Come da prassi, in quel momento è scattata anche la perquisizione domiciliare a casa dell'ex protagonista di Temptation Island, che ha permesso agli investigatori di trovare un quantitativo considerevole di cocaina con un elevato grado di purezza. Oltre alla droga, gli inquirenti hanno rinvenuto anche 5.000 euro in contanti.

Posto immediatamente in stato di fermo, per Alessio Bruno è immediatamente scattato il procedimento giuridico. Portato davanti alla corte di Piazzale Clodio per il processo per direttissima, l'ex concorrente di Temptation Island è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa da 14.000 euro. Il ragazzo, classe 1988, non si è sottratto alle sue colpe e ha ammesso di aver iniziato a svolgere recentemente attività di spaccio. Si è giustificato dichiarando di sentirsi in difficoltà nei confronti della compagna Eleonora d'Alessandro, conduttrice e modella.

Dopo l'esperienza a Temptation Island, il ragazzo è diventato un influncer sui social. Alessio Bruno ha partecipato in coppia con Valeria Bigella ma nonostante i due siano usciti insieme dal reality, la loro relazione è terminata a poche settimane dalla conclusione del programma. Dopo di che, Alessio Bruno ha conosciuto Eleonora D'Alessandro, bellissima ragazza già Miss Universo Italia e più giovane di lui di sei anni. Per ora Alessio Bruno non ha rilasciato nessuna dichiarazione, tanto meno l'ha fatto la sua fidanzata. Difficilmente i due commenteranno quanto accaduto, preferendo far scivolare la notizia nell'oblio.