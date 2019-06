Temptation Island, Filippo ad Andrea: "Ciò che vedrai non è mai successo in sei anni"

Andrea Filomena e Jessica Battistello sono la coppia più chiacchierata dell'edizione di Temptation Island 2019, la coppia doveva sposarsi poco tempo fa. Hanno deciso, invece, di mettere alla prova il loro amore e così hanno deciso di partecipare al reality show. Il programma ha registrato il record di ascolti durante la sua prima puntata, il 24 giugno scorso.

Temptation Island, il terzo video nascosto ad Andrea

La decisione di annullare le nozze è stata presa da Jessica che, motivata dal fatto che i suoi sentimenti non erano più così forti come una volta, ha voluto rimandare tutto per evitare di commettere un errore del quale si sarebbe potuta pentire in futuro. Andrea, invece, è innamoratissimo di lei e già durante il corso della prima puntata ha dovuto assistere all'avvicinamento della fidanzata al single Alessandro. Dopo appena quattro ore di conoscenza Jessica già le stava raccontato particolari molto intimi del suo rapporto e ha ammesso di essersi presa una cotta.

Poco fa, sulla pagina Instagram ufficiale del programma, è stato reso pubblico un video nel quale si vede Filippo avvicinarsi ad Andrea per dirgli di essere in possesso di un terzo video che non gli ha mostrato durante il falò per evitare che ci sarebbe rimasto troppo male.

"Quello che ti sto raccontando non è mai successo in sei edizioni di Temptation Island, io al falò avevo un terzo video ma siccome ti abbiamo visto molto provato e scosso abbiamo deciso di non fartelo vedere. Io penso sia giusto che tu lo veda" ha detto il conduttore ad Andrea poco prima di mostrarglielo.