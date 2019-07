Temptation island, Filippo Bisciglia ci anticipa la resa dei conti: "2 puntate con colpi di scena che neanche immaginavo"

I telespettatori di Canale 5 si dicono in trepidante attesa per il finale di Temptation island. La sesta edizione del docu-reality sui tradimenti prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia sta per volgere al termine e in una nuova intervista concessa a Spy magazine, il conduttore ha dichiarato che la resa dei conti per le coppie e i tentatori si dividerà in due appuntamenti speciali.

Nel prossimo appuntamento, previsto per la giornata di lunedì 29 luglio, verranno mandate in onda le nuove immagini del falò di confronto a cui sono giunti Ilaria Teolis e il fidanzato dalla condotta "infedele", Massimo Colantoni, il cui finale si preannuncia particolarmente emozionante e per niente scontato. “Vedremo i falò di confronto di tutte le coppie rimaste al villaggio e sarà imprevedibile - ha fatto sapere il conduttore del format, Filippo Bisciglia- . Poi ci sarà un’altra puntata con ulteriori colpi di scena che nemmeno immaginavo. Tutto ciò che il pubblico si aspetta potrebbe non accadere".

Temptation island volge al termine con uno speciale-tv

Nella serata di martedì 30 luglio, assisteremo ad uno speciale di Temptation Island, che vedrà le coppie confermare o non le loro scelte maturate ai falò di confronto finale, rilasciando delle dichiarazioni a margine dell'esperienza vissuta all'isola delle tentazioni e su come si sono evolute le love-story dopo la fine del programma.

Per scoprire di più sui protagonisti di Temptation Island 6, non ci resta altro che attendere i due ultimi appuntamenti tv confermati nel palinsesto di Canale 5.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?