Temptation island, il gesto che distrugge la fidanzata Sabrina: Nicola va da una tentatrice a telecamere spente

Nelle ultime ore, fanno parlare molte alcune esclusive immagini apparse sul profilo ufficiale Instagram di Temptation island, il docu-reality sui tradimenti condotto da Filippo Bisciglia. L'account del format prodotto da Maria De Filippi ha condiviso con gli internauti alcuni video, che potrebbero contenere delle anticipazioni o alcune delle scene che la produzione del programma ha deciso di non mostrare in tv.

Tra i video rivelatori in questione, ce n'è uno sul caso che vede protagonista la coppia formata da Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. Lei 42 anni e lui 12 anni in meno. I due potrebbero giungere al falò di confronto finale nella prossima puntata in arrivo, viste le immagini fornite da Temptation island su Instagram. Nello specifico, sul noto social ci viene mostrato che Nicola ha osato accedere alla camera delle tentatrici a telecamere spente, per raggiungere la single Maddalena.

La reazione di Sabrina a Temptation Island

Le indiscrezioni fornite nel video "incriminato" hanno provocato la profonda delusione della fidanzata di Nicola, Sabrina, la quale si è lasciata abbandonare ad un pianto liberatorio in riva al mare, dopo il discutibile gesto del suo compagno.

Per scoprire come si evolverà la love-story di Sabrina e Nicola, non ci resta altro che attendere il nuovo appuntamento tv di Temptation Island 6, su Canale 5.

