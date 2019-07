Temptation Island, Ilaria contro il suo Massimo: "Testa di c..."

Si preannuncia una nuova puntata ricca di colpi di scena, quella diTemptation Island. In particolare per la coppia formata da Ilaria e Massimo. La Teolis, così come viene mostrato in un video pubblicato dal profilo Instagram del programma, è finita in preda ad una nuova sfuriata di gelosia, dopo aver assistito ad un avvicinamento del suo ragazzo ad una tentatrice single.

Nel video delle ultime anticipazioni tv, Ilaria Teolis riserva parole forti al suo Massimo Colantoni: “Questo pezzo di m****, sto sr****... Che rimango a fare qua? Non lo voglio più!”. E ancora: “Testa di c****!”. “Me l’aspettavo!”, le fa poi eco l'amica Cristina, scatenando ancor di più l'ira della Teolis: “Pure io me l’aspettavo, ma vederlo è un conto…”.

Temptation Island: arriva il rumor sulla rottura di Ilaria e Massimo

Le ultime immagini apparse sul profilo Instagram di Temptation Island, che testimonierebbero l'inizio di una crisi della coppia formata da Ilaria e Massimo, fomentano un rumor lanciato da Il vicolo delle news. Secondo la fonte, infatti, i due fidanzati si sarebbero lasciati. E, a spifferare l'indiscrezione in questione, sarebbero state delle persone vicine alla coppia dopo la partecipazione dei due ragazzi al docu-reality sui tradimenti, condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?