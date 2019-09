Temptation island, Jessica su Ilaria e Nunzia a Venezia: "Preferite un'amica che vi dice solo cose belle?"

Dal 28 agosto allo scorso 7 settembre, si è tenuta al Lido di Venezia la 76° edizione del Festival del Cinema di Venezia, che, ancora una volta, ha visto molte celebrità appartenenti al mondo del cinema presenziare al red-carpet dell'evento di premiazioni cinematografico più atteso dell'anno. La mostra del Cinema, tuttavia, sta facendo discutere molto per la partecipazione di alcuni volti noti al pubblico del piccolo schermo, che hanno animato cioé alcuni tra i programmi più visti dagli italiani. Come il Grande Fratello Vip, rappresentato a Venezia da Cecilia Rodriguez, e Uomini e donne, in rappresentanza di cui è apparsa, al Lido di Venezia, l'ex di Andrea Damante, Giulia De Lellis. Per la prima volta nella storia del Festival, si sono presentati all'evento anche due volti di Temptation island, Ilaria Teolis e Nunzia Sansone, sul conto delle quali il web non si è risparmiato in commenti critici.

Jessica di Temptation Island commenta la Mostra

"Perché avrei dovuto esserci? -ha risposto Jessica Battistello a chi le aveva chiesto sui social come mai non si fosse presentata alla Mostra del cinema, insieme alle sue ex compagne di viaggio all'isola delle tentazioni-. Fino a due mesi fa lavoravo in assicurazione e ora dovrei andare al red carpet? Ma dai".

E, diverse ore fa, tra le sue ultime Instagram stories Jessica ha risposto ad un altro utente, che le ha chiesto se Ilaria e Nunzia si fossero offese per via delle sue ultime dichiarazioni rilasciate in rete: "Per così poco? Le ho sentite entrambe e Ilaria mi ha risposto più volte sulla diretta". La Battistello prosegue, poi, alludendo agli outfit con inserti di pizzo sfoggiati a Venezia dalle due ex di Temptation island: "Non se l’è presa. Anzi ci siamo fatte due risate. Ho detto semplicemente che sono molto belle, ma non intendevo con quegli abiti… E perché prendersela? Ho fatto un commento sincero su quel che pensavo… Preferite un’amica che vi dice che siete sempre belle, brave e intelligenti?".

