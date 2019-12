Temptation Island, Massimo sta con Sonia. La tentatrice: "Ilaria continua a cercarlo". E lei chiama

Da quando è andata in onda la prima puntata della prima edizione di Temptation Island, i telespettatori si sono appassionati alle storie dei protagonisti. Prima, dopo e durante, tutti vogliono sapere tutto. Diciamo che le ultime edizioni in veste Vip e Nip hanno un po' lasciato tutti col fiato sospeso. Coppie scoppiate, coppie scoppiate e poi tornate insieme e infine single che diventano fidanzati. È il caso della tentatrice Sonia, che all'interno del villaggio ha conosciuto Massimo Colantoni. E ora sono felicemente fidanzati da cinque mesi.

Massimo è l'ex fidanzato di Ilaria Teolis. Ilaria - ai tempi di Temptation Island - non aveva proprio gradito il comportamento libertino del compagno e così aveva deciso di lasciarlo. Di pensare a se stessa e di chiudere in un cassetto tutto le sofferenze e tradimenti dell'(ex) fidanzato. E se i primi giorni dopo l'addio lui si strappava i capelli dal dolore, ora sorride accanto alla tentatrice Sonia. I due fanno coppia fissa e sono più felici che mai.

Ma ospiti del programma radiofonico di Radio Radio, Non succederà più, i due hanno parlato del loro amore (folle). Tra gioie, divertimenti e affetto, Sonia ha voluto sganciare una vera e propria bomba. La bella (ex) tentarice, infatti, ha confessato che nonostante sia felicemente fidanzata con Massimo e nonostante tutti lo sappiano, Ilaria è tornata alla carica. La Teolis - stando a quanto dice Sonia - continuerebbe a scrivere a Massimo e vorrebbe una seconda possibilà.

"Lei lo ha cercato ripetutamente fino a quattro giorni fa - confessa Sonia -. Io lo dico perché lei ha fatto l'eroina, facendo passare noi come carnefici, però gli manda dei messaggi in cui dice che può riprovarci quando vuole. Mi dispiace che lui passa per quello che non è". Al suono di quste parole, Massimo è sbiancato, ha precisato che non sono quattro giorni ma dieci, questo "poco conta" e ha anche rivelato di aver deciso di bloccare la sua ex compagna su tutti i social.

Ma queste parole, queste situazioni intime - ovviamente - hanno fatto infuriare Ilaria che ha alzato la cornetta e ha chiamato. "Io vorrei anche che la mia immagine venisse rispettata e che venissero letti questi messaggi, che riguardavano il cane che era stato operato", ha iniziato Ilaria. Ma la testimoniaza della giovane non va a genio a Massimo e a Ilaria che chiedono di interrompere tutto. La conduttrice Giada Di Miceli si scusa con Ilaria, ma è costretta a mettere giù. Ma prima di venire zittita, Ilaria riesce a dire che le cose non stanno proprio così e che lei ora è impegnata.

Cornetta chiusa. Ilaria dà una versione, Sonia un'altra (sembra anche che la conduttrice abbia pure letto questi messaggi), quello che resta è una triste confessione. Tropppo intima per essere spiattellata davanti a tutti.