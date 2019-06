Temptation Island: nel cast c'è anche Federica Lepanto, vincitrice del Gf

I telespettatori di Canale 5 si dicono in trepidante attesa, in vista del via alla nuova edizione di "Temptation Island". Il docu-reality sui tradimenti verrà trasmesso a partire dal prossimo 24 giugno su Canale 5 e vedrà, tra i suoi nuovi protagonisti, alcuni volti già noti al grande pubblico.

Temptation Island: habemus i tentatori e le tentatrici!

Sul web sono trapelate le prime foto del nuovo cast del programma prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, e intanto sembra che non si parli d'altro.

Stando a quanto è stato indicato da alcuni internauti, che hanno riconosciuto i loro beniamini, tra i tentatori e le tentatrici della nuova stagione del gioco sulle tentazioni figureranno Giulio Raselli (ex corteggiatore di Giulia Cavaglia a "Uomini e donne"), Rodolfo Salemi (ex corteggiatore di Mara Fasone, sempre a "Uomini e donne"). Poi ci saranno anche Alessandro Cannataro (che è apparso già in tv, avendo corteggiato Sara Affi Fella a "Uomini e donne") e Federica Lepanto (vincitrice del Grande Fratello 14). E' stato riconosciuto, inoltre, il volto di Nicolas Bovi, ex di Beatrice Valli e papà del piccolo Alle.

